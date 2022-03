Ucraina: Zelensky, fermare tutti gli scambi commerciali con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli scambi commerciali con la Russia devono essere fermati "in modo che non possa sponsorizzare l'uccisione dei nostri bambini". Lo chiede il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un appello su Twitter affinché i cittadini ucraini contattino politici e giornalisti in modo da fare "pressione" sugli imprenditori a "lasciare il mercato russo". Secondo Zelensky, "il prezzo di questa guerra contro l'Ucraina deve essere estremamente doloroso per la Russia". "Questa pressione è un compito per tutti gli ucraini in patria e all'estero, nonché per tutti gli amici e partner del nostro Paese. Tutti nel mondo devono prendere una posizione morale. Non solo lo Stato, ma anche le aziende", ha concluso il leader ucraino.(Kiu)