Rifiuti: nuovi incentivi a dipendenti Ama per raccolta a Roma, più conferimenti ad Aprilia

- Nuovi incentivi a partire dal 2 aprile per i dipendenti di Ama per favorire la presenza dei lavoratori sui turni festivi e prefestivi. È quanto definito oggi in un accordo firmato tra l'azienda capitolina che gestisce la raccolta dei rifiuti e i sindacati confederali, Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di Roma e il sindacato di settore Fiadel. A quanto si apprende l'incentivo, previsto per i giorni di sabato, domenica e lunedì, permetterà un incremento del numero di autisti di Ama che passa dai 100 a 140 per la mattina e da 40 a 90 per la notte. Gli incentivi prevedono 108 euro in più per chi lavora solo la domenica, 143 euro in più per chi lavora la domenica e il sabato, 163 euro in più per chi lavora domenica e lunedì, 198 euro in più per chi coprirà sabato, domenica e lunedì. (segue) (Rer)