Myanmar: Bachelet, nuovo rapporto Onu rivela possibili crimini di guerra e contro l’umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite indica che in Myanmar potrebbero essere stati commessi crimini di guerra e contro l’umanità. Lo ha annunciato oggi l’Alta commissaria Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, facendo appello alla comunità internazionale perché assuma “iniziative concertate e immediate per fermare la spirale di violenza” nel Paese, oggetti di un colpo di Stato militare nel febbraio del 2021. Il rapporto documenta bombardamenti in aree densamente popolate da parte delle forze armate con attacchi aerei e con colpi d’artiglieria, nei quali la popolazione civile sarebbe stata deliberatamente presa di mira. “La gravità delle violazioni del diritto internazionale in Myanmar rende necessaria una risposta ferma, unitaria e risoluta”, sottolinea Bachelet. Il documento è stato reso pubblico in occasione della 49ma sessione regolare del Consiglio Onu per i diritti umani e accusa la giunta militare al potere a Naypyidaw “di totale mancanza di rispetto per la vita umana”, elencando casi in cui civili sono stati giustiziati, bruciati a morte, arrestati arbitrariamente, torturati o usati come scudi umani.(Res)