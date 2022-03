Guidonia: bufera su intitolazione sala a Bergamas "era fascista", sindaco annuncia revisione regolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bufera sul Comune di Guidonia in provincia di Roma: l'amministrazione in carica ha prima accordato e poi negato l'intitolazione della sala cultura del palazzo comunale a Maria Bergamas, la donna che da un lato rappresenta simbolicamente in Italia le madri tutte dei militi ignoti e dall'altro è stata sostenitrice del partito fascista e candidata nelle file del Movimento sociale italiano. Bergamas è stata riconosciuta come la figura simbolo di tutte le donne che hanno perso un figlio durante la prima guerra mondiale e le cui spoglie non sono state restituite. Tuttavia la successiva partecipazione al fascismo di Bergamas ha reso impossibile, nelle maglie del regolamento comunale, poterle intitolare una sala. Il sindaco Michel Barbet, a valle delle polemiche sollevate dal centrodestra, ha annunciato la revisione del regolamento comunale. A quanto apprende Agenzia Nova è al vaglio l'ipotesi consentire l'intitolazione di un luogo nel territorio comunale anche a chi possa esser stato in possesso della tessera del partito fascista ma non abbia avuto un ruolo attivo. (segue) (Rer)