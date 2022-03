Guidonia: bufera su intitolazione sala a Bergamas "era fascista", sindaco annuncia revisione regolamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto è iniziato il 25 novembre scorso, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, quando il Comune di Guidonia ha indetto un concorso scolastico per scegliere a chi intitolare la sala cultura del palazzo. Dalle scuole del territorio sono arrivate poco più di una ventina di proposte le quali sono state passate al vaglio dalle commissioni Toponomastica e Cultura, presiedute rispettivamente da Maurizio Celani e Matteo Castorino, entrambi del M5s. Le commissioni competenti, a maggioranza, hanno scelto il nome di Maria Bergamas per la cerimonia ufficiale di premiazione, in programma per l'8 marzo, Giornata internazionale delle donne. Tuttavia Maria Bergamas è stata una sostenitrice del fascismo e nel dopoguerra è stata candidata nelle file del Movimento sociale italiano. E siccome il regolamento comunale di Guidonia, come di molti Comuni italiani, vieta l'intitolazione di toponimi a persone che hanno preso parte al partito fascista, le commissioni hanno fatto retromarcia e hanno scelto per la sala cultura di Palazzo Guidoni il nome di Rosina Ferrario, prima donna aviatrice e la cui storia ben si collega a Guidonia Montecelio, città che nel 1937 prese il nome dal generale della Regia Aeronautica, Alessandro Guidoni. (segue) (Rer)