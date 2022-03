Guidonia: bufera su intitolazione sala a Bergamas "era fascista", sindaco annuncia revisione regolamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambio di intitolazione ha sollevato non pochi malumori tra le fila del centrodestra comunale, fino al punto che oggi i massimi esponenti nazionali di Fratelli d'Italia hanno inviato una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il fatto è stato definito "un grave oltraggio a uno degli emblemi della vittoria italiana nella prima guerra mondiale, oltreché una pesante offesa a un simbolo dell'unità nazionale", ha scritto il capogruppo di Fd'I alla Camera, Francesco Lollobrigida, lamentando che "la decisione di non procedere all'intitolazione della strada a nome della Madre d'Italia, perché ritenuta sostenitrice del Ventennio è indecorosa oltre che inspiegabile, soprattutto dopo le recenti celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto che hanno permesso alle nuove generazioni di conoscere il sacrificio dei nostri militari. Si tratta di una vergognosa accusa - sottolinea Lollobrigida - nei confronti della contadina che nel 1921 scelse un corpo sconosciuto tra quelli di alcuni caduti nella Grande Guerra affinché venisse tumulato all'Altare della Patria a Roma". Tanto è bastato a sollevare un vespaio di polemiche che il sindaco, il cui mandato è in scadenza, ha annunciato la revisione del regolamento definendo "assolutamente prive di fondamento le sterili accuse contro questa amministrazione di non riconoscere l'altissimo valore di Maria Bergamas, in onore della quale stiamo avviando l'iter di modifica del regolamento comunale per arrivare ad una intitolazione in piena regola". (Rer)