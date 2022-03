Russia-Turchia: Ucraina, Caucaso e Siria al centro del colloquio di domani tra Lavrov e Cavusoglu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato dell'arte dell'operazione militare speciale delle Forze armate russe in Ucraina insieme all'apertura dei corridoi umanitari, oltre ad una serie di questioni di comune interesse di Russia e Turchia, come gli sviluppi nel Caucaso, nel Medio Oriente, nel Nord Africa in Asia centrale e nel Mar Nero. Questi i temi di cui discuteranno domani il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e l'omologo turco Mevlut Cavusoglu, nel corso del loro incontro bilaterale a Mosca, secondo quanto riferito in un comunicato della diplomazia russa. "La parte russa informerà i colleghi turchi sull'andamento dell'operazione militare speciale delle Forze armate russe in Ucraina e sulle misure adottate per garantire la sicurezza della popolazione civile, compresa la creazione di corridoi umanitari e l'evacuazione dei cittadini stranieri", si legge nel comunicato. Poi i due ministri e le rispettive delegazioni si concentreranno sulla situazione in Siria, dove "grazie alla stretta collaborazione di diplomatici russi e turchi, militari e servizi speciali, il formato di Astana ha continuato a lavorare". "Siamo soddisfatti dei risultati degli incontri internazionali sulla Siria, ripresi grazie al nostro lavoro congiunto. I ministri elaboreranno tempi e contenuti del prossimo vertice trilaterale nel formato di Astana, che si terrà quest'anno, per considerare i compiti che devono affrontare i nostri paesi nel contesto dell'intensificazione del lavoro della commissione costituzionale per sviluppare le basi per la futura struttura politica della Siria", riferisce ancora il ministero degli Esteri della Federazione Russa nel comunicato. L'ultimo incontro tra Lavrov e Cavusoglu è avvenuto il 10 marzo a margine del Forum diplomatico di Antalya in Turchia. (Rum)