Ucraina: Messico e Francia proposta risoluzione passa da Consiglio sicurezza ad Assemblea generale Onu

- Francia e Messico porteranno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il testo di una risoluzione per alleviare la crisi umanitaria in Ucraina, inizialmente destinato al Consiglio di Sicurezza (Cds). Lo hanno detto i media internazionali i rappresentanti dei due Paesi presso l'Onu, il francese Nicolas de Rivière e il messicano Juan Ramon de la Fuente. "Ovviamente sarebbe stato difficile approvare il testo in Cds, non pensa serva spiegare perché", ha detto l'ambasciatore francese secondo cui "è ora di prendere decisioni". L'obiettivo è quello di ottenere dall'Assemblea, dove nessuno ha il potere di veto, "un appoggio da tutti i membri sull'accesso umanitario, la fine delle ostilità e il rispetto della legge umanitaria", ha sottolineato de Rivière. "Prima verrà presentato meglio sarà", ha auspicato il diplomatico transalpino. (segue) (Mec)