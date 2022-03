Ucraina: Messico e Francia proposta risoluzione passa da Consiglio sicurezza ad Assemblea generale Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico, ha detto da parte sua De la Fuente, "condivide la priorità identificata dalla presidenza polacca di mantenere una prospettiva di sicurezza centrata nelle persone. In ogni conflitto armato, e quanto sta accadendo in Ucraina non fa eccezione, la popolazione civile è la più danneggiata- appoggiamo per questo gli sforzi per rendere prioritario l'appoggio alle persone più vulnerabili". Perché una risoluzione, comunque non vincolante, possa essere approvata dall'Assemblea generale è necessario il "si" dei due terzi dei 193 membri. Di fatto gli unici documenti sulla crisi in grado di aver ottenuto consenso in ambito Onu sono stati una risoluzione di condanna all'aggressione russa e l'autorizzazione, approvato dall'Assemblea generale, e una per l'apertura di una commissione internazionale d'inchiesta sui presunti abusi compiuti nel conflitto, promossa dal Consiglio dei diritti umani. (segue) (Mec)