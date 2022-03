Ucraina: Messico e Francia proposta risoluzione passa da Consiglio sicurezza ad Assemblea generale Onu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico e Francia, che hanno votato a favore dei due documenti, avevano presentato a inizio mese un "progetto parallelo", spiegava De la Fuente, pensato per "cercare di assicurarsi che gli aiuti umanitari arrivino in modo opportuno alla popolazione civile, che già soffre da tempo. Il Messico è stato tra i primi Paesi in America Latina a chiedere alla Russia di interrompere l'aggressione in Ucraina condannando "senza ambiguità" l'uso della forza e il tentativo di "mettere in discussione" l'indipendenza di Kiev. Al tempo stesso, il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha chiarito che non intende appoggiare sanzioni perché contrario a ogni forma di "rappresaglia". Al tempo stesso il presidente ha anche stigmatizzato l'idea di limitare l'accesso a mezzi di comunicazione russi accusati di "propaganda", rivendicando la necessità di "far valere la libertà". In Messico, "la gente manifesta, si esprime apertamente e continuerà a farlo. Noi non censureremo mai nessuno", ha sottolineato. (Mec)