Imprese: Dompé (Dompé farmaceutici Spa), Ssn e presenza farmaceutica sono privilegi da tutelare

- Quello del Sistema sanitario nazionale e della presenza farmaceutica è un privilegio e come tale va tenuto con estrema considerazione. Lo ha detto Sergio Dompé, presidente esecutivo di Dompé farmaceutici Spa, a margine dell’evento “Il ruolo sociale e strategico dell’industria farmaceutica italiana. Ricerca scientifica, innovazione, sviluppo e occupazione”, organizzato dal gruppo delle aziende farmaceutiche italiane Fab13. “La farmaceutica - ha proseguito - rappresenta una delle più importanti infrastrutture che il nostro Paese ha sotto il punto di vista culturale, della ricerca e della presenza sul territorio, e bisogna pensare a queste infrastrutture come uno dei prerequisiti che possono consentire di mantenere anche in futuro quello stesso livello di libertà nelle possibilità di cura che il nostro Paese ammirevolmente eroga a tutti i cittadini italiani”. “L’Italia del farmaco - ha spiegato - non più di 25 anni fa era in una posizione marginale, con un export che faceva il 25 per cento della produzione. Oggi siamo sopra il 70 per cento e abbiamo veri e proprio gruppi multinazionali, che dall’Italia fanno anche partire dell’export prezioso”. (Rin)