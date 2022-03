Riforme: Meloni, presidenzialismo non passa per due assenze nel centrodestra, è un problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Fratelli d'Italia sul presidenzialismo non passa in commissione Affari costituzionali della Camera "con i voti del Pd, ovviamente, che se ci fosse una elezione diretta del capo dello Stato ed un sistema semipresidenziale, di fatto non starebbe più al governo come fa da dieci anni senza avere i voti dei cittadini. Non passa grazie ai voti del Movimento cinque stelle che doveva aprire il palazzo come una scatoletta di tonno, ma che poi si è ben adeguato ai meccanismi della transumanza parlamentare e non passa a causa dell'astensione di Italia viva, nonostante Matteo Renzi fosse stato quello che più di tutti vi aveva detto quanto fosse importante l'elezione diretta del capo dello Stato. La proposta non passa nonostante il voto del centrodestra a favore". E' quanto affermato, in un video pubblicato su Facebook, dal presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. La parlamentare ha proseguito: "C'è un problema: la proposta non è passata per due voti, 21 a 19, ed in commissione mancano due parlamentari del centrodestra, uno della Lega, uno di Forza Italia. Non so se questa proposta non sia passata per la superficialità di alcuni o per una scelta politica. So che i partiti politici, se hanno dei parlamentari che non possono andare in commissione quel giorno a votare, li possono tranquillamente sostituire. Non so quale sia il problema per cui questa proposta, che è una proposta storica del centrodestra e che sicuramente ha la maggioranza del consenso tra gli italiani, non è passata. Non so qual è il problema, ma so che c'è un problema".(Rin)