Turchia: ministro Esteri turco Cavusoglu domani in Russia e giovedì in Ucraina

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, si recherà domani a Mosca e giovedì in Ucraina. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in alcune dichiarazioni dopo la riunione del gabinetto presidenziale. “Oggi mando il nostro ministro degli Esteri in Russia. Domani terrà colloqui a Mosca e giovedì si recherà in Ucraina”, ha detto il capo dello Stato turco, citato dall’agenzia di stampa nazionale “Anadolu”. Ricordando che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha visitato ieri la Turchia, Erdogan ha detto che domani il presidente polacco Andrzej Duda si recherà domani nel Paese. Cavusoglu ha dichiarato oggi che la Turchia porterà avanti sia con le autorità di Kiev che con quelle di Mosca i suoi sforzi per un cessate il fuoco umanitario in Ucraina. “Ci sono problemi tra le due parti per un cessate il fuoco permanente in Ucraina”, ha detto il ministro degli Esteri turco, parlando stamane nella conferenza stampa congiunta con la ministra di Stato degli Affari esteri della Costa d’Avorio, Kandia Camara. “Questa mattina ci siamo incontrati con gli amici della squadra di negoziazione ucraina ad Ankara. Questa settimana avremo molti incontri e contatti faccia a faccia e telefonici. Oggi informerò il gabinetto di governo su questi incontri. Vi informerò sui passi che abbiamo intrapreso e che faremo nel prossimo periodo”, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco. (Tua)