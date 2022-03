Sanità: Costa, industria farmaceutica è settore strategico per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria farmaceutica è un settore strategico per il nostro Paese, e lo ha dimostrato anche in questi due anni di pandemia, garantendo le cure ai nostri concittadini. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a margine dell’evento “Il ruolo sociale e strategico dell’industria farmaceutica italiana. Ricerca scientifica, innovazione, sviluppo e occupazione”, organizzato dal gruppo delle aziende farmaceutiche italiane Fab13. Questo “è un settore sul quale dobbiamo investire e mi pare che una risposta importante sia anche la destinazione di fondi del Pnrr alla ricerca”, ha proseguito. “Massimo impegno e massima consapevolezza che siamo di fronte a un settore strategico e fondamentale per il nostro Paese”, ha concluso. (Rin)