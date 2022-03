© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile.Milano 2022.Teatro Lirico, via Larga, 14 (ore 11)L'assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi presenta le iniziative messe in campo dal mondo della cultura a sostegno del popolo ucraino. Presenti anche le istituzioni e gli operatori culturali della cittàPalazzo Marino, sala Alessi, piazza Scala, 2 (ore 12:30)REGIONEL’assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa in video collegamento alla seconda delle tre giornate di convegni sui temi della mobilità, organizzate in collaborazione con FNM, che si stanno svolgendo tra Milano e Dubai. L’evento è dedicato a ‘Fili’, il progetto di rigenerazione urbana e infrastrutturale, sull’asse Milano-Malpensa, promosso da FNM e finanziato da Regione Lombardia.diretta streaming (ore 9)L'assessore regionale a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa alla conferenza stampa per la presentazione del progetto relativo alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nell'area del presidio ospedaliero dell'ospedale Niguarda.Ospedale Niguarda, sala conferenze, piazza Ospedale Maggiore, 3 (ore 11)L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alla seduta della Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità antimafia.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 17)VARIEConvegno "C'era una volta in America. Il grande sogno di Sergio Leone". Sono presenti, tra gli altri, il rettore dello Iulm Giuanni Canova e la figlia del regista e ceo di Leone Film Group, Raffaella Leone.Iulm, Via Carlo Bo 7 (ore 9:30)Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, partecipa al webinar “Finanza Sostenibile: sfide e proposte per le imprese”. Presenti anche il vicepresidente di Assolombarda, Paolo Gerardini; il direttore generale di Banca d'Italia Milano, Giorgio Gobbi; l'ad di BNL Gruppo BNP Paribas, Elena Goitini e il managing director country head di BlackRock Italy, Giovanni Sandri.Assolombarda, auditorium Giorgio Squinzi, via Pantano, 9 (ore 15) (Rem)