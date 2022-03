Cile: disordini per arrivo ministra Interni in Araucania, "non faremo passi indietro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno del Cile, Izkia Siches, ha detto che nonostante l'agguato sofferto oggi al suo arrivo nella delicata zona dell'Araucania, il governo non intende rinunciare al dialogo con le comunità indigene. "Invece di andare indietro dobbiamo avanzare, questa non sarà la nostra ultima visita, dobbiamo discutere con le autorità mapuche e far capire che veniamo con una proposta diversa", ha dichiarato Siches in una conferenza stampa. "Questo territorio ha avuto problemi profondi e ha bisogno di una risposta integrale, è per questo che sono venuta qui con i ministri della Salute, dell'Educazione, delle Opere Pubbliche, qui c'è bisogno di uno Stato robusto", ha aggiunto la ministra. (segue) (Abu)