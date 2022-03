Cile: disordini per arrivo ministra Interni in Araucania, "non faremo passi indietro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivendicando un cambio di rotta rispetto al governo uscente di Sebastian Pinera, Siches ha al tempo stesso sottolineato la necessità di avviare questo processo in una situazione di "pace". "Ci sono gruppi che credono che noi veniamo a fare le stesse cose dei governi precedenti, settori che non hanno fiducia, a questi li invitiamo a conoscere le nostre proposte, il popolo mapuche che si è sentito escluso fino ad oggi deve sapere che questo governo ha un'agenda per avanzare", ha aggiunto la prima ministra dell'Interno donna della storia del Paese che ha comunque respinto ogni tentativo di intimidazione. "Quei gruppi organizzati che si nascondono dietro la causa mapuche e che sono dediti alla violenza e ad attività legali come il furto di legname devono sapere che verranno perseguiti con tutto il peso della legge che è quello che ci compete come ministro dell'Interno", ha detto. (segue) (Abu)