Cile: disordini per arrivo ministra Interni in Araucania, "non faremo passi indietro" (3)

- Siches aveva dovuto sospendere la visita dopo che diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati in aria, apparentemente a scopo intimidatorio. Secondo quanto riporta la stampa e la televisione locale, che seguiva la delegazione ministeriale. gli spari sono stati uditi in prossimità della località rurale di Ercilla, dove la colonna di auto si è imbattuta in una barricata che ha obbligato la ministra e la sua scorta a fare dietrofront. L'episodio ha indotto Siches a sospendere le attività previste nella regione. La ministra era in Araucania con l'obiettivo di iniziare un dialogo con esponenti della comunità mapuche che permettesse la revoca dello Stato di eccezione e il ritiro delle Forze armate dalla regione. (segue) (Abu)