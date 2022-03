Cile: disordini per arrivo ministra Interni in Araucania, "non faremo passi indietro" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo del presidente eletto Gabriel Boric, insediato l'11 marzo, non ritiene che la misura sia uno strumento efficace per risolvere il problema della violenza nel territorio, oggetto delle rivendicazioni territoriali della comunità indigena. "Militarizzare la zona non ha ottenuto l'obiettivo di diminuire la violenza, anzi l'ha aumentata", aveva dichiarato la stessa Siches prima di assumere l'incarico. La neo ministra, prima donna in questo ruolo nella storia del Cile, aveva affermato che "la volontà del governo è quella di costruire un dialogo con tutti per recuperare la pace (...) mantenere lo stato di diritto e riportare la tranquillità ma con una strategia differente". "Chiaramente abbiamo avviato colloqui con le autorità locali per adottare le misure necessarie a fronte della futura abrogazione dello stato di eccezione", ha aggiunto. (segue) (Abu)