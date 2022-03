Cile: disordini per arrivo ministra Interni in Araucania, "non faremo passi indietro" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su richiesta del governo uscente il parlamento del Cile ha approvato la decima proroga dello stato di eccezione costituzionale nelle regioni dell'Araucania e del Bio Bio l'8 marzo, a soli tre giorni dall'insediamento di Boric. La misura rimarrà vigente fino al 23 marzo a meno che lo stesso Boric non decida di revocare il provvedimento. Lo stato di eccezione, in vigore ormai da oltre cinque mesi consecutivi, permette di mantenere lo spiegamento delle Forze armate in appoggio a quelle di sicurezza con l'obiettivo di fare fronte alle persistenti violenze che attraversano il territorio in questione. Secondo il governo nell'Araucania e nel Bio Bio operano oltre a "gruppi terroristi" presumibilmente legati alle rivendicazioni della comunità indigena mapuche, anche organizzazioni criminali legate al traffico di droga. Tra gennaio e febbraio due guardie di sicurezza private di un'azienda forestale e due impiegati sempre di un'azienda forestale sono stati uccisi. (segue) (Abu)