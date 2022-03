Trasporti: Bellanova, impegnati a dare risposte, il lavoro prosegue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ne sono assolutamente convinta: un intervento sulle accise non è più rinviabile. Il caro carburante rischia di strozzare questo segmento che è strategico per il paese, ripercuotendosi su altri settori ugualmente essenziali e di prima necessità. Bisogna agire adesso, con coraggio e determinazione. Dopo sarebbe troppo tardi". E' con queste parole che la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova ha aperto oggi pomeriggio, nella Sala Mappamondo al Mims, il Tavolo Autotrasporto convocato l'8 marzo scorso. "In queste ultime settimane", ha detto ancora Bellanova, prima di entrare nel merito del Protocollo d'intesa proposto al Tavolo quale punto di equilibrio tra i diversi stakeholder del settore "abbiamo lavorato senza sosta consapevoli delle difficoltà che il settore sta vivendo e della necessità di dare risposte anche a criticità strutturali aggravatesi nel tempo. E' un lavoro che non si ferma con la messa a punto del Protocollo, che mi auguro trovi concordi tutti e possa essere sottoscritto già nei prossimi giorni, e che ovviamente ci vede impegnati insieme all'intera compagine governativa nel dare risposte a tutto il Paese sui costi dell'energia, sul caro carburante e materie prime, sulla evidente necessità di garantire un servizio essenziale come è quello dell'autotrasporto. L'interdipendenza tra settori prodottivi e logistica è evidente, ed è un'evidenza che abbiamo appreso una volta per tutte nei drammatici mesi del primo lockdown. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti, e voglio ringraziare e riconoscere alle associazioni di categoria il contributo importante per il confronto e l'apporto mai venuti meno. Segno evidente che più le questioni sono complesse più sono determinanti la relazione e la condivisione". In attesa della sottoscrizione le Associazioni, che hanno manifestato l'esigenza di discutere l'Intesa al loro interno, si sono impegnate a scongiurare contestualmente anche il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto a garanzia della prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività. (segue) (Com)