Ucraina: Casa Bianca non commenta ipotesi incontro Biden-Zelensky in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, non ha commentato oggi l’ipotesi di un incontro in Polonia tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e quello dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in occasione del viaggio che il primo compirà in Europa la prossima settimana. “Stiamo ancora lavorando sui dettagli finali del viaggio, ma non abbiamo altre informazioni da condividere in questo momento”, ha detto Psaki rispondendo a una domanda dell’emittente “Cnn” durante un punto stampa alla Casa Bianca. La prossima settimana Biden parteciperà al vertice della Nato del 24 marzo e al Consiglio europeo del 24 e 25 marzo. L’obiettivo del presidente Usa, ha spiegato la portavoce, è di “incontrare di persona le sue controparti europee e di fare un punto sul conflitto dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”. “Finora siamo stati incredibilmente in linea, e questo non accade per caso. Il presidente crede fortemente nella diplomazia ‘faccia a faccia’, e questa sarà un’opportunità per fare esattamente questo”, ha aggiunto Psaki. (Nys)