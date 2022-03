Sanità: Freni, governo impegnato per valorizzazione eccellenze in comparto farmaceutico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ci ha insegnato che dobbiamo valorizzare le eccellenza italiane, soprattutto nel campo farmaceutico, e il governo deve e vuole impegnarsi in questo comparto. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Economia, Federico Freni, a margine dell’evento “Il ruolo sociale e strategico dell’industria farmaceutica italiana. Ricerca scientifica, innovazione, sviluppo e occupazione”, organizzato dal gruppo delle aziende farmaceutiche italiane Fab13. “I decreti prossimi e quelli appena arrivati - ha proseguito - dimostrano e dimostreranno l’impegno del governo”. “Siamo convinti che lavorare per questa eccellenza faccia solo il bene dell’Italia e non ci tireremo indietro”, ha aggiunto. “Valorizzando questa eccellenza - ha detto ancora Freni - possiamo dimostrare non solo a noi stessi e agli altri un’autosufficienza strutturale in questo settore, ma soprattutto quanto le nostre eccellenze siano veramente eccellenze”. “In questo settore l’Italia ha molto da dire e molto da dare”, ha concluso. (Rin)