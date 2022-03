Sanità: De Santis (Farmindustria), Italia ha produzioni strategiche della farmaceutica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia abbiamo la fortuna di avere le produzioni strategiche della farmaceutica e il Covid ha sottolineato quanto sia importante averle a disposizione. Lo ha detto Francesco De Santis, membro del comitato di presidenza di Farmindustria, a margine dell’evento “Il ruolo sociale e strategico dell’industria farmaceutica italiana. Ricerca scientifica, innovazione, sviluppo e occupazione”, organizzato dal gruppo delle aziende farmaceutiche italiane Fab13. “In questi due anni non c’è stato un paziente in Italia e in Europa che non abbia avuto il farmaco di cui aveva bisogno”, ha proseguito De Santis, sottolineando come “l’investimento nella salute non sia finito, e come sia ancora necessario investire nella salute e in tutto quello che comporta, dalla ricerca alla produzione, alla prevenzione e alla diagnosi”. “In questi anni - ha concluso - nelle istituzioni è aumentata la sensibilità sulla necessità di investire nella salute”, e ora abbiamo un Pnrr che rappresenta “un acceleratore”. “Dobbiamo rafforzare la medicina sul territorio, che ha dimostrato di essere importante tanto quanto quella dell’ospedale, e recuperare le mancate diagnosi che il Covid ha causato”, ha concluso. (Rin)