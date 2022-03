Pnrr: M5s, bene risoluzione per gestione territoriale risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Bilancio "abbiamo votato la risoluzione che punta a definire i criteri di riparto delle risorse, per il periodo 2027-2034, che integrino l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm), così da garantire i contributi ai territori più disagiati e un'equilibrata distribuzione territoriale dell'intero Paese, confermando in ogni caso la quota del 40 per cento prevista per il Mezzogiorno nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Un risultato importante per il M5s, ottenuto anche grazie all'adesione da parte delle altre forze di maggioranza, che impegna il governo a valutare tutte le iniziative che tendono alla gestione territoriale delle risorse. Auspichiamo un confronto costante tra Enti locali, governo e Parlamento, affinché nemmeno un centesimo di questi fondi venga sprecato". Lo dichiarano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio a Montecitorio.(Com)