Ucraina: generale Usa McKenzie, piccoli gruppi di combattenti in arrivo dalla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruppi “molto ridotti” di persone stanno “cercando” di raggiungere l’Ucraina dalla Siria per combattere al fianco delle forze russe. Lo dichiara il generale Frank McKenzie, alla guida del Comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti, nel corso di un’audizione al Congresso. In precedenza il portavoce del Pentagono, John Kirby, aveva rivelato che gli Stati Uniti hanno raccolto prove del tentativo della Russia di reclutare combattenti in Medio Oriente per rinvigorire l’offensiva in corso in Ucraina.(Nys)