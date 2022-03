Giustizia: legale Salvini, su De Benedetti sentenza pericolosa, faremo appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dare dell’antisemita a Salvini è una infamia inaccettabile, come peraltro condiviso anche dal pm, visto che la locuzione ha un significato preciso e non è equivocabile. La sentenza meriterà, e lo diciamo fin da ora, appello. È una sentenza politica ed è potenzialmente pericolosa: può indurre chiunque ad adottare i medesimi comportamenti emulatori e diffamatori nei confronti di un qualsivoglia esponente politico tenuto conto che un tribunale italiano non ha ritenuto l’episodio grave e diffamatorio". Lo afferma il legale del senatore Salvini, avvocato Claudia Eccher, dopo l’assoluzione di Carlo De Benedetti che aveva dato dell’antisemita al segretario della Lega. (Rin)