Riforme: M5s, soluzione non è "uomo solo al comando"

- "Siamo contrari alla proposta di riforma costituzionale sul presidenzialismo promossa da Fratelli d’Italia, perché riteniamo che sia fumo negli occhi dei cittadini. Non condividiamo l’iniziativa né sul merito né sul metodo: affrontare questo tema che stravolge totalmente la nostra forma di governo a fine legislatura, senza avere di fatto la possibilità di un confronto serio e costruttivo su altre questioni anche condivise, come per esempio la sfiducia costruttiva, non è altro che una forzatura strumentale alla propaganda elettorale". Lo afferma in una nota Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali della Camera. "Sul merito - proseguono le deputate e i deputati del M5s componenti della commissione Affari costituzionali - riteniamo che i problemi del nostro sistema politico-istituzionale non si risolvano offrendo al Paese 'l’uomo solo al comando' e stravolgendo completamente la forma di governo. A nostro avviso la soluzione andrebbe ricercata nell’alveo della forma di governo parlamentare rafforzando il ruolo del Parlamento, restituendogli la centralità nel procedimento legislativo e introducendo dei correttivi che consentano al governo una maggiore stabilità, come ad esempio la sfiducia costruttiva". (Com)