Nato: Consiglio straordinario su Russia il 24 marzo

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha convocato una riunione straordinaria dei capi di Stato e di governo della Nato il 24 marzo 2022 presso la sede dell'Alleanza a Bruxelles, in Belgio. "Affronteremo le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina, il nostro forte sostegno all'Ucraina e l'ulteriore rafforzamento della deterrenza e della difesa della Nato in risposta a una nuova realtà per la nostra sicurezza", afferma Stoltenberg in una dichiarazione. "In questo momento critico, l'America del Nord e l'Europa devono continuare a stare insieme nella Nato", ha aggiunto Stoltenberg. (Beb)