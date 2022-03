Sanità: assessore Lazio, disturbi alimentari accentuati da pandemia, aumentare platea servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disturbi del comportamento alimentare sono sempre più diffusi e si sono accentuati durante il lockdown e nel corso della pandemia. Pertanto "dobbiamo aumentare la platea dei servizi soprattutto in un'ottica di rete, collaborazione e integrazione", ha affermato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che nel pomeriggio ha partecipato al convegno dedicato ai "Percorsi di cura per i disturbi dell'alimentazione: fare rete tra i servizi". Lo riferisce una nota. "Il Sistema sanitario del Lazio farà la sua parte - ha aggiunto - e mi auguro che il modello assunto per il contrasto alla pandemia possa rappresentare lo stesso modello e impegno per contrastare i disturbi del comportamento alimentare. Presto aprirà il nuovo servizio residenziale presso il Santa Maria della Pietà". (segue) (Com)