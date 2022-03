Germania: mancati di nuovo gli obiettivi per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha mancato di nuovo gli obiettivi per la protezione del clima, stabiliti dal governo federale. Nel 2021, le emissioni di gas serra sono, infatti, aumentate del 4,5 per cento. Pertanto, la soglia del 40 per cento in meno rispetto al 1990, fissata nel 2020, non è stata raggiunta. Le emissioni sono diminuite soltanto del 38,7 per cento. È quanto emerge dai dati preliminari del ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. I risultati definitivi non saranno disponibili prima della fine del 2023, secondo quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In totale, nello scorso anno, la Germania ha emesso 33 milioni di tonnellate di gas dannosi per l'ambiente in più rispetto al 2020. L'obiettivo è rendere il Paese neutrale per il clima entro il 2045, con una soglia intermedia nel 2030 del 65 per cento in meno di emissioni rispetto al 1990. A tal fine, il taglio dovrebbe essere del 6 per cento all'anno, ma dal 2010 la media è stata inferiore al 2 per cento. (Geb)