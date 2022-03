Nato: Urso (Fondazione Farefuturo), Italia abbia ruolo positivo e propulsivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nato e Ue anche nella riflessione Fabrizio Luciolli, presidente Comitato Atlantico italiano per il quale questa due giorni ha confermato che "occorre una Nato più europea, con una maggiore responsabilità europea. In particolare l'intervento russo in Ucraina impone all'Unione europea di raccogliere la sfida per rafforzare la sua dimensione di sicurezza e difesa e quindi anche una maggiore unità politica. Tutto ciò però passa anche per una complementarità molto stretta con la stessa Nato, per cui può non essere scontato dire che occorra una Nato europea o molto più europea". (Rin)