Ucraina: Rampelli (Fd'I), la non violenza non è rinuncia

- "Non c'è contraddizione tra l'obiettivo della pace e l'aiuto alla popolazione con l'invio di armi". È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, intervenendo in Aula sul decreto legge disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. Rampelli a sostegno della sua tesi ha citato un brano di una personalità "lontana dalle mie posizioni politiche: 'Io credo moltissimo nel fatto che negoziare sia non solo opportuno ma assolutamente giusto, ma non bisogna dimenticare che si può trattare solo ed esclusivamente perché da due settimane c'è un popolo che resiste ed è quella resistenza popolare che rende credibile la via delle trattativa'. Tutti vogliamo arrivare alla pace. Ma se non ci fossero oggi i combattenti ucraini a resistere non ci sarebbero le ragioni della trattativa e del negoziato". Il parlamentare ha aggiunto: "La pace non è sottomissione, la non violenza non è rinuncia. La non violenza è un'arma micidiale con cui si possono raggiungere risultati ancora più efficaci. La non violenza è quella di Gandhi. Ma Gandhi non stava zitto, non rinunciava all'azione. Gandhi sarebbe forse arrivato a Kiev, facendo un'occupazione civile, non violenta e pacifica delle città bombardate". (segue) (Rin)