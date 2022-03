Ucraina: Rampelli (Fd'I), la non violenza non è rinuncia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di Fd'I ha proseguito: "Una manifestazione come quella meravigliosa in Calabria contro la spirale d'odio voluta dalla 'ndrangheta che era arrivata a uccidere magistrati e forze dell'ordine uno dietro l'altro. Quella manifestazione, organizzata da ragazzi diceva: 'Ammazzateci tutti'. Ecco fatelo voi pacifisti di tutto il mondo. Andate a Kiev e organizzate una manifestazione non violenta per aiutare il popolo ucraino. Di sicuro è controproducente stare qui a dire che è inutile e dannoso aiutare la ribellione e la resistenza del popolo ucraino. Se non c'è questo tipo di resistenza non può esserci pace. A proposito - ha concluso Rampelli - quel brano è di Luigi Manconi". (Rin)