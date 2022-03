Energia: Lollobrigida (Fd'I), ridurre Iva e rimodulare accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, "non può essere la guerra in Ucraina la causa degli effetti economici che si sono immediatamente tradotti in Italia in una crisi energetica, che ha portato i prezzi al consumo ad aumentare oltre ogni limite, con immediati danni per le famiglie e le imprese. Gli incrementi dei prezzi dei prodotti energetici - continua il parlamentare in una nota - appaiono oggetto di inevitabili e spregevoli manovre speculative che necessitano di opportuni chiarimenti e di azioni concrete. Quest'oggi, come gruppo di Fratelli d'Italia, abbiamo depositato una mozione che contiene degli impegni chiari da adottare per un periodo minimo di tre mesi". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Chiediamo che il governo dia, innanzitutto, immediata esecuzione alla nostra mozione già presentata nei mesi scorsi sul tema, oltre a ridurre al 4 per cento l'Iva sui prodotti energetici. Serve maggiore trasparenza anche in merito alla destinazione di spesa degli stessi introiti erariali che, ad oggi, non è dato sapere. Anche le accise vanno rimodulate in funzione anticiclica. Le nostre proposte sono strutturali e procedono verso una direzione ben definita anche per favorire il risparmio energetico e il contrasto alle frodi nel settore. Ci aspettiamo delle risposte efficaci - conclude Lollobrigida - che sollevino imprese e famiglie da questa situazione drammatica e senza precedenti". (Com)