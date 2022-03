Auto: Mercedes-Benz inaugura fabbrica di batterie per vetture elettriche in Alabama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha inaugurato una fabbrica di batterie per vetture elettriche nella contea di Bibb in Alabama. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il gruppo pone in questo modo “le basi per un forte aumento della produzione di auto elettriche”. Secondo l'amministratore delegato di Mercedes-Benz, Ola Kallenius, l'impianto in Alabama è “una pietra miliare” sulla strada del futuro completamente elettrico dell'azienda. Presso il nuovo stabilimento, Mercedes-Benz avvierà la produzione dei modelli elettrici Eqs Suv ed Eqe Suv tra pochi mesi. La fabbrica in Alabama svolge un ruolo strategico nella strategia del conglomerato per l'elettromobilità. In una fase iniziale, presso il sito, le batterie verranno assemblate. Nel lungo periodo, l'impianto passera alla produzione di tali dispositivi. (Geb)