Spagna: governo vuole aumentare spesa per la difesa al 2 per cento "nei prossimi anni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo si è "impegnato" a raggiungere un obiettivo di spesa per la difesa del 2 per cento del Pil (rispetto all'1,40 per cento attuale) e lavorerà a questo "orizzonte" nei "prossimi anni". Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa a margine del Consiglio dei ministri a Madrid la portavoce dell'esecutivo e ministra della Politica territoriale, Isabel Rodriguez, che non ha specificato nel dettaglio come si concretizzerà questo aumento nonostante la Nato abbia fissato questo obiettivo per i paesi membri entro il 2024. Le dichiarazioni della portavoce arrivano sulla scia di un'intervista rilasciata dal presidente del governo, Pedro Sanchez, all'emittente televisiva "La Sexta" in cui sosteneva la necessità di aumentare il bilancio della difesa per raggiungere progressivamente l'obiettivo fissato dalla Nato. Alla domanda sulla presa di distanza del partner di minoranza, Unidas Podemos, in merito all'aumento di questa voce di spesa, Rodriguez ha dichiarato potrà esprimere la sua posizione nel giro di contatti che il governo avvierà con tutti i gruppi parlamentari per presentare il suo piano per ammortizzare le conseguenze economiche della guerra. La portavoce ha sottolineato che il governo ha chiaro "dove deve essere la Spagna" e che "farà tutto il necessario" per difendere la posizione del paese e il progetto europeo. Per Rodriguez, infatti, l'attacco all'Ucraina non è solo un attacco al popolo ucraino, ma anche "al modo di vivere degli europei, al progetto dell'Unione, alla democrazia e alla libertà".(Spm)