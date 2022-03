Usa: presidente Biden la prossima settimana a Bruxelles per il vertice Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà a Bruxelles la prossima settimana per il vertice straordinario dell’Alleanza atlantica. Lo ha reso noto su Twitter la missione Usa alla Nato. Il summit è stato convocato dal segretario generale Jens Stoltenberg per il 24 marzo prossimo per discutere dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e “del rafforzamento delle capacità di difesa e deterrenza della Nato”. “In questo momento cruciale, America del Nord ed Europa devono restare assieme”, ha aggiunto Stoltenberg.(Nys)