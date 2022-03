Toscana: Mazzeo, un nuovo equilibrio tra Regione ed enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A sette anni dall'attuazione della legge Delrio con la Legge Regionale 22/2015 sul riordino delle funzioni provinciali e delle successive leggi che hanno definito il nuovo quadro delle responsabilità amministrative, credo sia giusto fare un bilancio. E valutare, anche in Toscana, la possibilità di costruire un nuovo equilibrio nei ruoli tra Regione ed enti locali, in particolare il sistema delle Province”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, intervenuto questa mattina all’assemblea congressuale dell’Unione delle Province Italiane della Toscana presso la Città Metropolitana di Firenze: “Condivido la proposta del presidente Giani di metterci attorno a un tavolo per valutare cosa ha funzionato e cosa necessita di accorgimenti e modifiche. È mia intenzione, intorno a questo tema, organizzare un convegno che faccia il punto della situazione coinvolgendo il mondo della ricerca toscano e l'esperienza amministrativa delle Province toscane per ipotizzare insieme soluzioni più adeguate ed eventuali modifiche normative”. (segue) (Ren)