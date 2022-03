Toscana: Mazzeo, un nuovo equilibrio tra Regione ed enti locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Mazzeo ha quindi augurato buon lavoro al nuovo presidente di Upi Toscana, Gianni Lorenzetti, e ringraziato l’uscente Luca Menesini “per tutto il lavoro fatto e la grande lungimiranza con cui ha guidato l’associazione fino ad oggi”. “Allo stesso tempo – ha concluso Mazzeo - faccio un grande in bocca al lupo al neo presidente Lorenzetti con l’impegno, come Consiglio Regionale, di stringere sempre più la collaborazione con Upi e ampliando il dibattito ad Anci. II rapporto fra le nostre amministrazioni locali è fondamentale. L'attuale stagione che ci vede impegnati a mettere a frutto le risorse ingenti del Pnrr ci chiama tutti alla responsabilità e alla sussidiarietà interistituzionale. Credo che il ruolo delle Province in questa fase sia particolarmente importante, in particolare per assicurare alle comunità più piccole l'accesso ai fondi che difficilmente il singolo piccolo comune può raggiungere”. (Ren)