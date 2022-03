Riforme: Brescia (M5s), discusso di presidenzialismo anche con guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre dato spazio alle proposte di legge dell’opposizione in commissione. La proposta sul presidenzialismo a firma Meloni era una di queste. Qualche leader attacca gli altri partiti perché in Parlamento si discute di temi ritenuti non prioritari con la guerra in Ucraina. Bene, noi oggi abbiamo discusso e votato sul presidenzialismo ed è giusto così perché in Parlamento si deve discutere di tutto". Lo afferma in una nota Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento cinque stelle. (Com)