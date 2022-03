Trasporti: ok a cessione rami ferrovie Lido e Viterbo da Atac ad Astral e Cotral per 42 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato la cessione dei rami d'azienda delle ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo da Roma Capitale alla Regione Lazio: il passaggio avviene da Atac, società capitolina, alle società controllate regionali Astral e Cotral: la prima assumerà la gestione dell'infrastruttura, la seconda quella del servizio di trasporto. La delibera, licenziata con 24 voti favorevoli e 13 contrari, dall'Aula Giulio Cesare, prevede un introito per Roma Capitale di 42 milioni di euro così suddivisi: per il ramo dei servizi Cotral pagherà 39 milioni, per il ramo delle infrastrutture Astral riconoscerà 2,2 milioni di euro. Per la gestione del servizio l'importo sarà riconosciuto in quattro rate: la prima di 16 milioni, la seconda e la terza di 3,3 milioni e l'ultima di 6,5 milioni. Per le infrastrutture le risorse saranno erogate in due tranche, la prima da 2 milioni e la seconda da 200mila euro. Tuttavia il Campidoglio, oltre al costo degli asset, incamererà anche quello delle attrezzature. Per il deposito di Magliana nuova, ad esempio, è previsto un corrispettivo per la locazione di circa 900mila euro: 500mila per i locali e 400mila per le attrezzature. (segue) (Rer)