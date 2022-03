Trasporti: ok a cessione rami ferrovie Lido e Viterbo da Atac ad Astral e Cotral per 42 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, collegati alla delibera sono stati approvati diversi ordini del giorno: 16 sono quelli presentati da Fratelli d'Italia e che hanno avuto il via libera, e che riguardano l'accessibilità delle persone con disabilità, il permanere della validità degli abbonamenti Atac, il coinvolgimento dei Municipi, l'abbattimento dell'inquinamento acustico. L'approvazione della delibera conclude un iter "lungo, partito nel 2016", ha spiegato l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané. Nel 2016, infatti, "è stato disposto da parte della Regione Lazio l'affidamento in house ad Atac, che prevede la facoltà da parte dell'ente di affidare il servizio a un soggetto distinto, su cui eserciti un controllo analogo - ha chiarito Patané -. Questa ipotesi è stata oggetto di una censura da parte della autorità della concorrenza. La Regione nel 2018 aveva deciso di mettere a gara il servizio, ma successivamente ha verificato di poter affidare alle proprie società infrastrutture e servizio di trasporto, e ha deliberato nel 2019 di emanare l'avviso di pre-informazione per l'affidamento delle ex ferrovie concesse". In ogni caso "Atac non avrebbe avuto la possibilità di partecipare alla gara che la Regione avesse deciso di porre in essere per le condizioni finanziarie e le condizioni di affidabilità e solidità economico-finanziaria richieste per poter partecipare a questo tipo di gara", ha sottolineato l'assessore. (segue) (Rer)