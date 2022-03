Trasporti: ok a cessione rami ferrovie Lido e Viterbo da Atac ad Astral e Cotral per 42 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle osservazioni sollevate dalle opposizioni, dal M5s al centrodestra e alla lista Civica Calenda, che hanno lamentato la cessione in favore dell'ente regionale, l'assessore ha concluso: "Non c'è alcuno scarico di responsabilità. Non si tratta di una vendita, se fosse stato questo si sarebbe dovuto cercare nel passato quando sono iniziate queste operazioni di vendita. L'inizio di questa operazione, con la perimetrazione dei rami di azienda, risale a un anno e mezzo fa, quando sono emerse le volontà di Atac di cedere e di Cotral di ricevere il servizio. Tutto questo non penso all'insaputa dell'ex sindaca Raggi e dell'ex assessore Calabrese: siamo ai titoli di coda di un film durato un anno e mezzo. Raccontare che noi oggi vendiamo gli asset è una cosa non vera, sono iniziati questi dialoghi tra la vecchia amministrazione e la Regione Lazio un anno e mezzo fa. Dico che non c'è una colpa, non è la volontà della vecchia amministrazione di vendere degli asset, stiamo parlando di un obbligo di legge e la decisione della Regione di riprendere degli asset derivava da una questione meramente finanziaria". (Rer)