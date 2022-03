Pnrr: da giunta capitolina ok a delibera per efficientamento energetico di 10 teatri e cinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato su proposta dell'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, la delibera per la realizzazione di importanti lavori di efficientamento energetico delle sale di cinema e teatri pubblici della Capitale grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per contribuire al loro rilancio, diminuendo i costi di gestione e ammodernando le strutture per renderle più attrattive per il pubblico. Il provvedimento - si legge in una nota del Comune di Roma - autorizza l'amministrazione a partecipare a un avviso pubblico del ministero della Cultura finanziato con 200 milioni di euro di fondi del Pnrr, presentando progetti, per complessivi 4,25 milioni, di rigenerazione energetica, promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi per 12 sale di 10 cinema e teatri pubblici di Roma, ossia il Nuovo Cinema Aquila, la Casa del Cinema e i teatri: dell'Opera, Argentina, India (Sala A e Sala B), Quarticciolo, Tor Bella Monaca (Sala grande e Sala piccola), del Lido, Globe Theatre e Torlonia. (segue) (Com)