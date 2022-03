Pnrr: da giunta capitolina ok a delibera per efficientamento energetico di 10 teatri e cinema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Intendiamo rilanciare e ammodernare i cinema e teatri pubblici. Con la delibera approvata oggi portiamo avanti progetti per interventi di efficientamento energetico concreti e sostenibili, capaci di sfruttare i fondi del Pnrr. Vogliamo rispondere a quella domanda di innovazione e di aggregazione sociale che viene dalla città investendo sull'offerta culturale e sulla sicurezza e l'efficienza di tante strutture di Roma, come già fatto per le biblioteche", ha spiegato il sindaco Gualtieri. "I teatri e i cinema – ha commentato l'assessore Gotor – sono luoghi di cultura di primaria importanza ma sono anche fondamentali luoghi di aggregazione sociale e di incontro tra le generazioni. Migliorare l'efficienza energetica delle sale significa, per queste strutture, avere nuove e concrete prospettive di futuro perché non solo verranno abbattuti significativamente i loro costi, tra climatizzazione, illuminazione e sicurezza, ma anche perché questo contribuirà a renderle più moderne e all'altezza di quanto richiede il pubblico. Anche in questo ambito quella offertaci dal Pnrr è un'occasione imperdibile", ha concluso Gotor. (Com)