Scozia: Covid, resta in vigore fino ad aprile l'obbligo della mascherina

- L'obbligo della mascherina nei negozi e sui mezzi pubblici in Scozia rimarrà in vigore fino ad aprile 2022, a causa di un aumento dei casi di Covid-19. È quanto ha annunciato la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, che ha affermato che è "prudente" mantenere in vigore le regole sulla mascherina. Queste regole saranno riviste di nuovo tra due settimane e probabilmente saranno convertite in misure non obbligatorie entro il 4 aprile. Sturgeon ha fatto sapere che un forte aumento delle infezioni sta mettendo "una pressione significativa sulla capacità dell'ospedale", ma che i vaccini stanno ancora dando alla gente una buona protezione. Il numero medio di nuovi casi riportati ogni giorno in Scozia è di più di 12.000, rispetto alla media giornaliera di 6.900 di tre settimane fa. C'è stato anche un aumento del numero di persone ospedalizzate, da 1.060 tre settimane fa a 1.996 oggi. (Rel)