Copasir: Urso, audito Cingolani, approfonditi i riflessi guerra Russia-Ucraina su sicurezza energetica nazionale

24 luglio 2021

- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica "nella seduta odierna ha audito il ministro della Transizione ecologica, professor Roberto Cingolani. Nel corso dell’audizione durata oltre due ore si sono approfonditi i riflessi sulla sicurezza energetica nazionale derivanti dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina, alla luce della forte dipendenza del nostro Paese dalle forniture di gas provenienti proprio dalla Russia. Si sono esaminati i diversi flussi di approvvigionamento e le possibili strategie di diversificazione che potrebbero essere messe in atto". Lo rende noto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, che aggiunge: "Si sono, inoltre, esaminati gli scenari di breve, medio e lungo termine, una possibile strategia europea sul tema energetico, gli elevati prezzi dell’energia per i cittadini e le imprese e le possibili misure di mitigazione. Il ministro si è quindi confrontato con il Comitato sulle misure che il governo intende attuare a breve e a medio termine e su quanto necessario faccia la Ue". (Com)