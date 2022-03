Ponte Genova: legale Castellucci, accusa ha ignorato la causa del crollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’udienza preliminare l’accusa si è dilungata per ben undici udienze concentrando il processo sulle ipotesi di responsabilità e sui profili di colpa individuale, senza però affrontare il tema centrale, ciò che occupa la mente di ciascuno di noi e cioè le cause effettive del crollo, cause che sono state oggetto di ben due perizie scaturite dall’incidente probatorio. Lo dichiara Guido Carlo Alleva, legale dell’ex amministratore delegato di Autostrade e Atlantia Giovanni Castellucci, intervenuto oggi al tribunale di Genova nell’udienza preliminare del processo per il crollo di Ponte Morandi. “Ho trovato singolare questo aspetto e ancor più singolare che la procura, per declinare ipotesi di responsabilità individuale del mio assistito, ingegner Castellucci, ne abbia offerto una rappresentazione distorta, non realistica, non legata ai fatti per come effettivamente si sono svolti. Quindi il compito della difesa è stato e sarà contrapporre la realtà, l’interpretazione lucida, oggettiva dei fatti e al contempo sollevare i problemi di giustizia interna al processo che sono l’unica garanzia possibile di conservazione dello stato di diritto”. (Rin)