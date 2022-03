Ue: Lagarde (Bce), la guerra in Ucraina aumenta l'incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra della Russia contro l'Ucraina ha aumentato “in maniera significativa l'incertezza che circonda le prospettive” dell'economia dell'Eurozona. È quanto dichiarato dalla presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde. Come comunica la stessa Eurotower, secondo Lagarde, le ripercussioni del conflitto sull'economia dipenderanno dalla sua evoluzione, dall'impatto delle sanzioni imposte alla Russia e dalle altre misure che verranno attuate. La Bce ha quindi elaborato “due scenari alternativi per le ramificazioni economiche e finanziarie della guerra”. In queste ipotesi, “la crescita potrebbe essere ostacolata in maniera significativa e l'inflazione potrebbe essere considerevolmente più elevata nel breve periodo”. A ogni modo, come evidenziato da Lagarde, “in ogni scenario, si continua a prevedere che l'inflazione diminuisca progressivamente a livelli intorno all'obiettivo del 2 per cento nel 2024”. Lagarde ha poi ricordato che, sulla base delle previsioni di inflazione e dell'attuale incertezza, la Bce ha deciso di ridurre il ritmo degli acquisti netti di titoli nel secondo trimestre del 2022. Allo stesso tempo, la Bce “manterrà la discrezionalità per rispondere a circostanze in mutamento”. Nel terzo trimestre dell'anno, gli acquisti netti di titoli verranno “calibrati sui dati” e rifletteranno la valutazione delle prospettive da parte dell'Eurotower. (segue) (Geb)